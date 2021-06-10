У Кропивницькому відкриють центр вакцинації: де можна отримати щеплення від COVID-19

Вакцинація здійснюватиметься безкоштовно, китайським препаратом CoronaVac.

Найближчими вихідними, 12 та 13 червня, у Кропивницькому запрацює центр масової вакцинації населення від COVID-19.

Про це інформує пресслужба Кропивницької міської ради.

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"На вихідних, із 09.00 до 15.00 усі охочі мають можливість зробити щеплення від коронавірусу за адресою: проспект Студентський, 19 (санаторій-профілакторій "Юність" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка)", — йдеться в повідомленні.

Вакцинація здійснюватиметься безкоштовно, китайським препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. З собою необхідно взяти паспорт.

Пріоритет надаватиметься громадянам, зареєстрованим в додатку "Дія", особам старшим 60 років та з груп ризику. Сімейні лікарі проводять активну роботу щодо сповіщення населення про можливість вакцинації.

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Нагадаємо, що у Львові вже цими вихідними запрацює ще два центри вакцинації.

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