У Кропивницькому влаштували фотосесію, щоб зібрати кошти для безпритульних тварин

Волонтери підтримали чотирилапих.
У Кропивницькому 13 відомих у місті чоловіків взяли участь у фотопроекті на підтримку чотирилапих безхатьків.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 жовтня.
Знімання провели у волонтерському притулку для тварин. На світлинах моделі з'явилися із котами і собаками, яким наразі шукають нові сім’ї.
Уже відкрилася виставка світлин. Відвідувачі можуть залишати гроші на підтримку притулку. Незабаром автори проєкту зроблять і календар, усі кошти від продажу якого також віддадуть волонтерам.
“Не просто ціль зібрати якісь кошти, а привернути увагу до проблеми безпритульних тварин, яка була, є і буде, яка не вирішується у нас за рахунок державного фінансування. Все лягає на плечі волонтерів. Тому можна долучатися до них і допомогати їм”, - сказала Мирослава Липа, фотографиня.
Нагадаємо, волонтери з буковинського міста Заставна передали військовим на Донбасі кілька тон домашніх смаколиків.