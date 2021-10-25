У Кропивницькому влаштували фотосесію, щоб зібрати кошти для безпритульних тварин

У Кропивницькому влаштували фотосесію, щоб зібрати кошти для безпритульних тварин

Волонтери підтримали чотирилапих.

У Кропивницькому 13 відомих у місті чоловіків взяли участь у фотопроекті на підтримку чотирилапих безхатьків.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 жовтня.

Знімання провели у волонтерському притулку для тварин. На світлинах моделі з'явилися із котами і собаками, яким наразі шукають нові сім’ї.

Уже відкрилася виставка світлин. Відвідувачі можуть залишати гроші на підтримку притулку. Незабаром автори проєкту зроблять і календар, усі кошти від продажу якого також віддадуть волонтерам.

“Не просто ціль зібрати якісь кошти, а привернути увагу до проблеми безпритульних тварин, яка була, є і буде, яка не вирішується у нас за рахунок державного фінансування. Все лягає на плечі волонтерів. Тому можна долучатися до них і допомогати їм”, - сказала Мирослава Липа, фотографиня.

Новини України: у Кропивницькому 13 відомих чоловіків взяли участь у фотопроекті

Нагадаємо, волонтери з буковинського міста Заставна передали військовим на Донбасі кілька тон домашніх смаколиків.

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