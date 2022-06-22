У Кропивницькому "волонтер" намагався продати три автівки, ввезені як гумдопомога

У Кропивницькому "волонтер" намагався продати три автівки, ввезені як гумдопомога

35-річний волинянин доправив автівки до Кропивницького, де мав продати місцевому мешканцю.

У Кропивницькому житель Волинської області хотів незаконно продати три автівки, придбані як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

35-річний волинянин є представником громадської організації, що займається волонтерською діяльністю, зокрема і поставками гуманітарних вантажів з країн ЄС.

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Зловмисник налагодив незаконний механізм збуту легкових авто, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям.

Так, громадською організацією через митний кордон України ввезено та задекларовано як гуманітарну допомогу легкові автомобілі Hyundai Santa FE, KIA Sorento та Volkswagen Touran. Підозрюваний доправив автівки до Кропивницького, де мав продати місцевому мешканцю.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари.

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