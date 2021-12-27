У Кропивницькому з пневматичної зброї розстріляли 31-річного чоловіка: потерпілий помер на місці

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
У м. Кропивницький у понеділок, 27 грудня, 24-річний чоловік вбив 31-річного місцевого жителя.
Про це повідомили в Нацполіції Кіровоградської області.
За даними поліції, о 6:00 в Кропивницькому посеред вулиці між двома місцевими жителями та невідомим стався конфлікт. Тоді чоловік з пневматичної зброї вистрелив в 31-річного чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці.
Після цього нападник втік. Згодом поліція затримала підозрюваного. Це - 24-річний житель Кіровоградської області.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
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