У Кропивницькому з пневматичної зброї розстріляли 31-річного чоловіка: потерпілий помер на місці

У Кропивницькому з пневматичної зброї розстріляли 31-річного чоловіка: потерпілий помер на місці

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У м. Кропивницький у понеділок, 27 грудня, 24-річний чоловік вбив 31-річного місцевого жителя.

Про це повідомили в Нацполіції Кіровоградської області.

За даними поліції, о 6:00 в Кропивницькому посеред вулиці між двома місцевими жителями та невідомим стався конфлікт. Тоді чоловік з пневматичної зброї вистрелив в 31-річного чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці.

Після цього нападник втік. Згодом поліція затримала підозрюваного. Це - 24-річний житель Кіровоградської області.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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