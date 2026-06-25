У Кропивницькому двох борсуків врятували із пастки: серед них — вагітна самка (фото, відео)

Борсуки

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У Кропивницькому рятувальники допомогли двом борсукам, які впали до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися. Їхньому життю нічого не загрожує.

Про це повідомили в ДСНС.

Деталі порятунку блрсуків

Тварин випадково виявили працівники водного господарства під час обстеження комунікацій. За словами фахівців, борсуки були виснажені та зневоднені, ймовірно, провівши у пастці кілька днів.

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До рятувальної операції долучилися співробітники ДСНС та спеціалісти реабілітаційного центру. Вони обережно підняли тварин на поверхню та надали їм необхідну допомогу.

Серед врятованих виявилася вагітна самка, яка незабаром має народити малят.

«Після огляду, води, їжі та допомоги, борсуки відновили сили й повернулися у дику природу», — завершили у ДСНС.

Порятунок борсуків

Нагадаємо, в Одесі двох котів замурували у підвалі житлового будинку, де вони провели близько двох місяців. Тварин підгодовувала літня місцева мешканка, однак через вузькі отвори не могла передати їм воду. Після численних звернень до комунальників та розголосу ситуації на місце прибули волонтери, які визволили котів із пастки. Завдяки небайдужим людям тварин вдалося врятувати та повернути на волю.

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