У Кропивницькому пролунали вибухи: після прильоту спалахнула пожежа
У Кропивницькому вночі пролунали вибухи — після прильоту на місці виникла пожежа.
У ніч проти 13 квітня у Кропивницькому було чутно вибух.
Про це інформує Суспільне.
За попередньою інформацією у соціальних мережах, у місті зафіксували приліт. На місці удару спалахнула пожежа. У Мережі також з’явилися відео моменту влучання.
Наразі офіційної інформації щодо постраждалих або масштабів руйнувань немає. Дані уточнюються.
Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали безпеки.
