У Кропивницькому пролунали вибухи: після прильоту спалахнула пожежа

Пожежа

Реклама

У ніч проти 13 квітня у Кропивницькому було чутно вибух.

Про це інформує Суспільне.

За попередньою інформацією у соціальних мережах, у місті зафіксували приліт. На місці удару спалахнула пожежа. У Мережі також з’явилися відео моменту влучання.

Реклама

Наразі офіційної інформації щодо постраждалих або масштабів руйнувань немає. Дані уточнюються.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали безпеки.

Нагадаємо, що раніше у Конотопі стався приліт у центр міста.

