У Кропивницькому чоловік зірвав державний прапор, порвав його та почав топтати

У Кропивницькому затримали 43-річного чоловіка, який у стані сп’яніння зірвав Державний прапор України біля однієї з автостанцій, порвав його та почав топтати ногами.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Кіровоградській області.

Подія трапилася 5 вересня. Дії чоловіка намагалися зупинити його знайомі, які були поруч. Один із них підняв пошкоджений прапор, щоб зберегти його до приїзду правоохоронців. Інший свідок також підтвердив факт наруги.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника на місці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над державними символами). Наразі триває досудове розслідування.

