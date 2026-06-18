У Криму атакували ключовий залізничний міст: рух потягів на напрямку Керч — Джанкой може бути паралізований (відео)

Крим / © Фото з відкритих джерел

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У тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували важливий залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне, після чого спалахнула пожежа, а місцеві жителі повідомили про близько 20 вибухів.

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», удару зазнав залізничний міст через Північно-Кримський канал біля села Роздольне Совєтського району окупованого Криму. Після атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.

© Крымский ветер

© Крымский ветер

© Крымский ветер

Також повідомляється про удар по так званому «горбатому» мосту, який розташований поруч. Наразі ступінь його пошкоджень уточнюється.

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За даними джерела, цей міст має стратегічне значення, адже розташований на важливій залізничній гілці Керч — Джанкой, яку російські війська активно використовують для військової логістики та перевезення вантажів.

Раніше українські Сили безпілотних систем уже атакували локомотив у цьому ж населеному пункті.

У разі серйозного пошкодження інфраструктури рух вантажних і пасажирських поїздів на цій ділянці може бути повністю заблокований. У такому випадку потяги з території РФ через Керченський міст зможуть доїжджати лише до вузлової станції Владиславівка або Феодосії.

Інформація щодо наслідків атаки та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

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Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів

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