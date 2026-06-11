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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4760
Час на прочитання
1 хв

У Криму атакували ще два мости: вибухи розірвали півострів, перебиті сухопутні в’їзди

Атака на Крим почалася приблизно опівночі і тривала кілька годин. Тревогу скасували вже після четвертої ранку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Криму неспокійно

У Криму неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 11 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляють про пожежі в районах Сімферополя та Севастополя, а також про пошкодження мостів на сухопутних в’їздах на півострів.

За попередніми даними, атака тривала кілька годин — приблизно від опівночі до після 04:00.

У Севастополі вибухи пролунали в районі Козачої бухти. Також повідомлялося про можливі влучання в районі Комишевої бухти та Стрілецької, де розташовані військові об’єкти окупантів.

Окремо пабліки писали про роботу ППО в Армянську. За їхніми даними, там міг бути пошкоджений автомобільний міст, а очевидці повідомляли про вантажівки, що палали.

Також з’явилася інформація про пошкодження мосту на в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Масштаби руйнувань наразі уточнюються, офіційного підтвердження цих даних поки немає.

Нагадаємо, російська логістика до тимчасово окупованого Криму поступово зазнає ускладнень через удари по сухопутних коридорах і посилення впливу безпілотних систем у морському та повітряному просторі.

Раніше у Мережі опублікували фото наслідків атак на Чонгарський міст та понтонну переправу, яку збудувала окупаційна влада.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4760
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