У Криму атакували ще два мости: вибухи розірвали півострів, перебиті сухопутні в’їзди

У Криму неспокійно / © Associated Press

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У ніч проти 11 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляють про пожежі в районах Сімферополя та Севастополя, а також про пошкодження мостів на сухопутних в’їздах на півострів.

За попередніми даними, атака тривала кілька годин — приблизно від опівночі до після 04:00.

У Севастополі вибухи пролунали в районі Козачої бухти. Також повідомлялося про можливі влучання в районі Комишевої бухти та Стрілецької, де розташовані військові об’єкти окупантів.

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Окремо пабліки писали про роботу ППО в Армянську. За їхніми даними, там міг бути пошкоджений автомобільний міст, а очевидці повідомляли про вантажівки, що палали.

Також з’явилася інформація про пошкодження мосту на в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Масштаби руйнувань наразі уточнюються, офіційного підтвердження цих даних поки немає.

Нагадаємо, російська логістика до тимчасово окупованого Криму поступово зазнає ускладнень через удари по сухопутних коридорах і посилення впливу безпілотних систем у морському та повітряному просторі.

Раніше у Мережі опублікували фото наслідків атак на Чонгарський міст та понтонну переправу, яку збудувала окупаційна влада.

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