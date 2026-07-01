У Криму біля Феодосії спалахнула пожежа після вибухів: супутники NASA зафіксували займання

Пожежа в Феодосії / © Exilenova+

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Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередок пожежі на північ від Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Займання сталося в районі траси Е-97.

Перед цим місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у цьому районі. Офіційної інформації від окупаційної влади щодо причин інциденту наразі немає.

Про подію повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova_plus, який оприлюднив інформацію про пожежу та геолокацію займання. За попередніми даними, вогонь спалахнув неподалік стратегічно важливої транспортної артерії.

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Варто зазначити, що система NASA FIRMS дозволяє у режимі, близькому до реального часу, відстежувати теплові аномалії та масштабні пожежі через супутникові дані. Останніми тижнями на території окупованого Криму регулярно фіксують вибухи, атаки дронів і займання на військових та логістичних об’єктах.

Нагадаємо, в ніч проти 28 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Атаковано Сакську ТЕЦ, розташовану біля міста Саки. У районі об’єкта протягом години пролунали 16 вибухів, після чого місцеві жителі помітили заграву та дим.

Після «прильотів» на енергооб’єкті виникла пожежа. Займання сталося в районі резервуарів з паливом.

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