У Криму дрони атакували нафтобазу у Гвардійському: кадри полум’я і диму

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 17 жовтня дрони атакували нафтобазу у селищі Гвардійське, що в окупованому Криму. Очевидці зафіксували на відео полум’я та стовпи сірого диму після ударів.

Про це повідомляють місцеві та російські телеграм-канали.

За даними пабліка «Крымский ветер», атакована у Гвардійському нафтобаза належить до провідної мережі автозаправних станцій ATAN. Після удару по ній спалахнула яскрава пожежа і на місце із Сімферополя вирушило багато машин швидкої допомоги.

Охоплену вогнем нафтобазу було видно з передмістя Сімферополя та на багато кілометрів далі.

Свідки зняли на фото і відео пожежу та дим, який валить з атакованої нафтобази.

Своєю чергою у Міноборони Росії стверджують, що за ніч над РФ та Кримом було начебто збито 61 безпілотник.

БпЛА атакували нафтобазу в окупованому Гвардійському

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у Криму пролунали потужні вибухи, зокрема біля військового аеродрому в Новофедорівці (поблизу міста Саки). Місцеві жителі чули роботу ППО та вибухи з боку об’єкта. Після вибухів у Євпаторії зникло світло.