У Криму дрони атакували нафтобазу у Гвардійському: кадри полум’я і диму
Удар БпЛА по нафтобазі мережі ATAN у Криму спричинив масштабну пожежу, яку видно на багато кілометрів.
У ніч проти 17 жовтня дрони атакували нафтобазу у селищі Гвардійське, що в окупованому Криму. Очевидці зафіксували на відео полум’я та стовпи сірого диму після ударів.
Про це повідомляють місцеві та російські телеграм-канали.
За даними пабліка «Крымский ветер», атакована у Гвардійському нафтобаза належить до провідної мережі автозаправних станцій ATAN. Після удару по ній спалахнула яскрава пожежа і на місце із Сімферополя вирушило багато машин швидкої допомоги.
Охоплену вогнем нафтобазу було видно з передмістя Сімферополя та на багато кілометрів далі.
Свідки зняли на фото і відео пожежу та дим, який валить з атакованої нафтобази.
Своєю чергою у Міноборони Росії стверджують, що за ніч над РФ та Кримом було начебто збито 61 безпілотник.
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у Криму пролунали потужні вибухи, зокрема біля військового аеродрому в Новофедорівці (поблизу міста Саки). Місцеві жителі чули роботу ППО та вибухи з боку об’єкта. Після вибухів у Євпаторії зникло світло.