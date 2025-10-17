ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
1 хв

У Криму дрони атакували нафтобазу у Гвардійському: кадри полум’я і диму

Удар БпЛА по нафтобазі мережі ATAN у Криму спричинив масштабну пожежу, яку видно на багато кілометрів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 17 жовтня дрони атакували нафтобазу у селищі Гвардійське, що в окупованому Криму. Очевидці зафіксували на відео полум’я та стовпи сірого диму після ударів.

Про це повідомляють місцеві та російські телеграм-канали.

За даними пабліка «Крымский ветер», атакована у Гвардійському нафтобаза належить до провідної мережі автозаправних станцій ATAN. Після удару по ній спалахнула яскрава пожежа і на місце із Сімферополя вирушило багато машин швидкої допомоги.

Охоплену вогнем нафтобазу було видно з передмістя Сімферополя та на багато кілометрів далі.

Свідки зняли на фото і відео пожежу та дим, який валить з атакованої нафтобази.

Своєю чергою у Міноборони Росії стверджують, що за ніч над РФ та Кримом було начебто збито 61 безпілотник.

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Пожежа на нафтобазі у Гвардійському після атаки БпЛА / © соцмережі

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у Криму пролунали потужні вибухи, зокрема біля військового аеродрому в Новофедорівці (поблизу міста Саки). Місцеві жителі чули роботу ППО та вибухи з боку об’єкта. Після вибухів у Євпаторії зникло світло.

Дата публікації
Кількість переглядів
336
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie