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У Криму горить аеродром, з якого запускають “Шахеди” по Україні, на півострові серія вибухів (відео)
На території аеродрому в окупованому Криму горить склад паливно-мастильних матеріалів, також чути детонацію боєприпасів.
У ніч проти 7 серпня на військовому аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомляє «Крымский ветер».
За словами очевидців, після вибухів від 03:30 до 03:39 та від 04:34 до 04:47 на аеродромі виникли щонайменше два осередки пожежі. Також було чутно детонацію боєприпасів, а полум’я «освітлювало місцевість на кілька кілометрів».
Саме з цього аеродрому російські війська запускають ударні дрони Shahed, зазначили в Telegram-каналі.
Очевидці також повідомляли про серію вибухів у Севастополі, Феодосії, Керчі, районі військового аеродрому Гвардійське та під Алуштою.
Нагадаємо, бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.