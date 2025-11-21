У Криму лунають вибухи: повідомляють про “бавовну” у Феодосії та біля аеродрому

Крим

У ніч проти пятниці, 21 листопада, в окупованому Криму знову зафіксовано серію вибухів.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів та підписників, перший “бах” у Феодосії пролунав близько 01:53.

Після цього численні свідчення почали надходити із Сакського району. Місцеві мешканці пишуть про “гучні бахи” та продовження вибухів упродовж кількох хвилин.

Також користувачі повідомляють про потужну спалах у районі військового аеродрому “Саки” в Новофедорівці. За словами очевидців, там “було дуже яскраво”, після чого чулися вибухи.

Пізніше підписники зазначили, що “движуха в Сакському районі продовжується”: регулярно видно спалахи та чути звуки вибухів. Офіційної інформації про причини чи наслідки поки немає.

Російські окупаційні адміністрації ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо, 3 червня СБУ здійснила успішну атаку на Кримський міст, замінувавши його опори з підводного боку. Для підриву було використано понад 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цього ж дня біля переправи пролунали повторні вибухи.

Тоді ж військовий експерт Антон Міхненко заявив, що після ударів Кримський міст більше не може активно використовуватися росіянами для залізничної та автомобільної логістики. Через пошкодження і постійну загрозу атак окупанти змушені перекидати техніку і зброю поромами, а сам міст виконує лише символічну роль.