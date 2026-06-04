У Криму лунали вибухи: повідомляють про атаку в районах аеродромів Бельбек, Саки та Кача

Бельбек / © ВКонтакте

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У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 4 червня пролунала серія вибухів. Місцеві жителі та російські Telegram-канали повідомляють про роботу ППО та вибухи поблизу кількох військових аеродромів.

За повідомленнями очевидців, близько 23:44 у центрі Сімферополя було чути вибух. Також надходила інформація про можливе влучання в районі російської військової частини.

Згодом вибухи та стрілянину зафіксували біля військових аеродромів "Гвардійське", "Бельбек", "Кача" та "Саки". Місцеві жителі повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.

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За даними очевидців, у районі аеродрому "Бельбек" пролунало кілька потужних вибухів. Також повідомлялося про два вибухи на аеродромі "Кача" та щонайменше п'ять вибухів у Сакському районі. Близько опівночі жителі повідомили про потужний вибух поблизу аеродрому "Саки".

Один із російських Z-каналів заявив про нібито атаку реактивних безпілотників. Офіційної інформації про наслідки вибухів або можливі пошкодження наразі немає.

Міністерство оборони РФ на момент публікації не коментувало події.

Паливна криза у Криму

Нагадаємо, у Криму фіксується дефіцит пального після ударів Сил оборони України по російській логістиці та нафтові інфраструктурі. Російські джерела змушені визнавати, що атаки суттєво ускладнили постачання та роботу паливної системи на окупованому півострові.

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Так, перевезення пального дозволяють переважно лише залізницею і лише в окремих випадках. Водночас російські власники цистерн відмовляються надавати їх через відсутність страхового покриття. Крім того, залізничний поромний пірс заблоковано, а всі три наявні залізничні пороми виведені з ладу. Новий пором у РФ планують збудувати не раніше вересня. Також окупанти стикаються з браком моряків для обслуговування поромного сполучення.

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