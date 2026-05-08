У Криму лунали вибухи та працювала авіація: повідомляють про атаку дронів і удар по підстанції

У ніч проти 8 травня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російські винищувачі піднімалися у повітря для перехоплення безпілотників, а в Красноперекопську, за повідомленнями місцевих пабліків, могла бути уражена електропідстанція.

За даними місцевих Telegram-каналів і повідомлень очевидців, вибухи було чути у Сімферополі, Джанкойському районі, а також поблизу Севастополя. У небі над півостровом фіксували польоти винищувачів на малій висоті.

Зокрема, повідомлялося про пуск двох ракет із району мису Фіолент поблизу Севастополя. Один із літаків кружляв над районом Сахарної Головки, інший помітили над Бахчисарайським районом у напрямку Ялти.

Також місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників над Красноперекопськом, де російські військові відкривали вогонь трасувальними боєприпасами. У Джанкойському районі, за словами очевидців, винищувачі переслідували дрони.

У Сімферополі та навколишніх районах, за даними пабліків, пролунало щонайменше десять потужних вибухів. Місцеві жителі також повідомляли про кулеметні черги та подальші вибухи у місті.

Крім того, у Красноперекопську, за непідтвердженими даними, безпілотники могли влучити в електропідстанцію.

Офіційної інформації від російської влади щодо наслідків атаки наразі немає.

