Севастополь / © Getty Images

Реклама

В анексованому Криму на тлі посилення Україною кампанії ударів середньої та далекої дальності так звана «влада» оголосила надзвичайний стан. Українські удари кардинально змінили ситуацію на півострові.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Самопроголошений керівник влади Криму Сергій Аксьонов і «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв спільно оголосили про підписання указів про оголошення надзвичайного стану в Криму для «впорядкування економічних питань».

Реклама

Водночас американські фахівці наголошують, що під час оголошення надзвичайного стану не запроваджують комендантську годину чи обмеження на пересування, а радше дозволяють окупаційним урядам обходити типові обмеження та бюрократію, що впливають на операційне управління та закупівлю предметів першої необхідності.

Водночас развожаєв стверджував, що оголошення надзвичайного стану дозволить окупаційному уряду Севастополя швидко відновити енергетичні об’єкти після ударів українських безпілотників та надати фінансову допомогу мешканцям після того, як стрибки напруги пошкодили їхню важливу побутову техніку.

Криза у Криму

Українська ударна кампанії спричиняють дефіцит палива, проблеми з водопостачанням та масовий відхід населення з окупованого півострова. Так звана влада надає пріоритет розподілу резервів палива між критично важливими секторами: охорона здоров’я, громадськийт ранспорт та інші критично важливі об’єкти. Водночас продаж палива цивільному населенню через QR-коди після того, як влада накопичить достатні резерви палива.

Обмеження електроенергії спричинили деякі перебої з водопостачанням. Кримський окупаційний енергетичний оператор «Крименерго» заявив, що окупаційна влада запровадила тимчасові обмеження електроенергії, щоб уникнути перевантаження електромережі.

Реклама

На тлі проблем, що виникли у Криму, люди масово залишають півострів. Напередодні на керченській стороні Кримського мосту утворилися довгі черги з близько 2450 транспортних засобів. Натомість черг для в’їзду до окупованого Криму з Таманського боку мосту не було.

«Серед людей, які залишають окупований Крим, ймовірно, є російські туристи або мешканці окупованого Криму, російські військові та співробітники служб безпеки, пов’язані з Чорноморським флотом Росії (ЧФР), а також окупаційні адміністрації. Відтік цього населення з Криму може призвести до короткострокових демографічних наслідків, які можуть посилюватися в довгостроковій перспективі, якщо українська кампанія страйків продовжиться», — підсумували в ISW.

Видання The Hill пише про те, що втрата Криму може стати фатальною для режиму диктатора РФ Володимира Путіна. На думку американських аналітиків, становище для окупантів на півострові погіршується через системну кампанію Сил оборони.

Водночас Economist повідомляє, що поступово Крим перетворюється на «острів» смерті. Поки загарбницька «влада» намагається врятувати туристичний сезон, на півострові зникають пальне та світло, а його жителі втрачають довіру до цієї «влади» та віру в майбутнє.

Реклама

Новини партнерів