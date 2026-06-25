У Криму наростає паніка: люди масово тікають, у черзі біля Керченського мосту сотні авто (фото)

Крим. / © Associated Press

Реклама

Українські військові останніми тижнями активізували удари по об’єктах окупантів в Криму. На тлі цих подій ні півострові загострюється енергетична та транспортна криза. Зокрема, є великий дефіцит пального і розпочалися відключення світла. На виїзд з Криму через Керчинський міст утворилися величезні черги.

Що відомо про колапс і його наслідки в анексованому Криму, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Станом на ранок 25 червня на виїзді з Криму біля Керченського мосту у черзі перебуває понад 800 автомобілів.

Реклама

Водночас знімки Planet Labs за 24 червня, які опублікувало «Радіо Свобода» показують, що затори розпочинаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Сягають понад десять кілометрів.

Зазначається, що рух мостом регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або загрозу атак українських дронів. Окрім того, окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах, а це також паралізує і цивільну, і військову логістику між півостровом та РФ.

Затори перед Керченським мостом — фото з супутника. / © "Схеми"

Затори перед Керченським мостом — фото з супутника. / © "Схеми"

Затори перед Керченським мостом — фото з супутника. / © "Схеми"

Відключення світла в Криму

Цієї ночі Крим знову розірвали потужні вибухи, після яких узбережжя залишилося без світла. Було атаковано Таврійську ТЕС біля Сімферополя. Зокрема, відключення сталися у Ялті. У Севастополі, де вчора стався блекаут, запровадили «режим тимчасового обмеження електропостачання». Так звана «влада» півострова називає заходи «вимушеними».

У різних частинах Криму тривають віялові та аварійні відключення світла. У деяких населених пунктах попередили про проблеми з подаванням води.

Реклама

Скорення кількості потягів до Криму

Так званий «губернатор» Криму Сергій Аксьонов повідомив про скорочення кількості поїздів «Таврія», які курсують з території Росії до півострова і назад. Щодня відправлятимуться лише сім рейсів, та й то до станції Керч-Південна.

«Інші поїзди, що курсують цього сезону, будуть скасовуватися поступово, протягом двох тижнів», — написав Аксьонов.

Проблеми з пальним в Криму

На півострові досі немає палива у вільному продажу. У міста припинили продаж палива на АЗС — його видаватимуть лише держслужбам, які «забезпечують життєдіяльність і безпеку» Криму.

Зауважимо, ще у травні у Криму запровадили обмеження на продаж бензину A-95 — не більш ніж 20 літрів на добу в одні руки через удари.

Реклама

Життя на півострові стрімко звузилося до пошуку пального — мешканці годинами стоять у чергах на заправках, а запаси часто закінчуються ще до того, як люди дістаються колонки.

Нагадаємо, останнім часом ЗСУ знищують логістику та техніку росіян у Криму. Українські захисники роблять усе можливе, щоб перетворити перебування загарбників на півострові на суцільне пекло. Так, регулярні атаки суттєво підривають цивільну та економічну діяльність, яку “влада” прагне з усіх сил демонструвати на тимчасово захоплених територіях.

Водночас The Washington Post пише про те, що Крим добиває Кремль. «Перлина» російського диктатора Володимира Путіна, яку він своїм головним історичним здобутком і ключовим військовим хабом, перетворилася на пастку і дедалі сильніше б’є по амбіціях Кремля.

Дата публікації 07:39, 25.06.26 Кількість переглядів 76 Нічний кошмар для окупантів: у Криму гриміли вибухи

Новини партнерів