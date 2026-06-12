Вибухи у Сімферополі 12 червня / © Крымский ветер

Реклама

У ніч проти 12 червня на окупованому півострові Крим лунали вибухи. Зокрема, вибухи було чутно в Нижньогорському, Красногвардійському районах, в районі аеродрому «Саки», а також у Сімферополі.

Відео опублікували моніторингові пабліки та російські тг-канали.

Вибухи та пожежі у Сімферополі 12 червня

Повітряна тривога була оголошена близько опівночі. За інформацією пабліків, невідомі БпЛА почали фіксувати над півостровом опівночі, і біля 00:20 у Сімферополі прозвучали перші гучні вибухи.

Реклама

Телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляє, що над Сімферополем та районом нібито активно працювала російська ППО, але половина ракет російської протиповітряної оборони просто впала в землю.

Російська ППО так збивала дрони, що або від прильоту, або від падіння уламків збитого БПЛА виникла сильна пожежа в районі ГРЕС. Чорні клуби диму здіймаються вгору.

Дата публікації 09:09, 12.06.26 Кількість переглядів 8 У Криму — нові «прильоти»: палало та вибухало у Сімферополі

Палало у районі аеродрому «Саки»

Окрім того, у Нижньогорському, Красногвардійському районах та у Новофедорівці, а саме в районі аеродрому «Саки», було чути вибухи та стрілянину. Ймовірно, російські окупанти намагалися збити дрони.

Також спалахи від вибухів спостерігалися в районі селища Гвардійське. Там тривога була оголошена з 00:25 до 01:26. Після вибухів у селищі не було світла.

Реклама

Повітряна тривога лунала і Севастополі. Сирени лунали о 01:15, через годину був відбій.

Станом на ранок Україна не коментувала ймовірну повітряну атаку на Крим.

Україна відрізає Крим — останні новини:

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Україна руйнує головні маршрути російської армії до анексованого Кримського півострова. Українські сили продовжують блокувати кілька мостів, що підтримують наземні лінії зв’язку та з’єднують окуповану територію Херсонської області із Кримом.

Ситуація для окупантів на півдні дедалі погіршується. Після успішних атак України російські війська відходять з Кінбурнської коси. За словами військових експертів, є всі підстави говорити про можливу блокаду Криму.

Реклама

Новини партнерів