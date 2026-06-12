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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
847
Час на прочитання
2 хв

У Криму — нові «прильоти»: вибухи пролунали біля аеродрому, на півострові пожежі і паніка (відео)

Як пишуть моніторингові пабліки, половина ракет російської протиповітряної оборони (ППО) просто впала в землю.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
1 коментар
Вибухи у Сімферополі 12 червня

Вибухи у Сімферополі 12 червня / © Крымский ветер

У ніч проти 12 червня на окупованому півострові Крим лунали вибухи. Зокрема, вибухи було чутно в Нижньогорському, Красногвардійському районах, в районі аеродрому «Саки», а також у Сімферополі.

Відео опублікували моніторингові пабліки та російські тг-канали.

Вибухи та пожежі у Сімферополі 12 червня

Повітряна тривога була оголошена близько опівночі. За інформацією пабліків, невідомі БпЛА почали фіксувати над півостровом опівночі, і біля 00:20 у Сімферополі прозвучали перші гучні вибухи.

Телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляє, що над Сімферополем та районом нібито активно працювала російська ППО, але половина ракет російської протиповітряної оборони просто впала в землю.

Російська ППО так збивала дрони, що або від прильоту, або від падіння уламків збитого БПЛА виникла сильна пожежа в районі ГРЕС. Чорні клуби диму здіймаються вгору.

Палало у районі аеродрому «Саки»

Окрім того, у Нижньогорському, Красногвардійському районах та у Новофедорівці, а саме в районі аеродрому «Саки», було чути вибухи та стрілянину. Ймовірно, російські окупанти намагалися збити дрони.

Також спалахи від вибухів спостерігалися в районі селища Гвардійське. Там тривога була оголошена з 00:25 до 01:26. Після вибухів у селищі не було світла.

Повітряна тривога лунала і Севастополі. Сирени лунали о 01:15, через годину був відбій.

Станом на ранок Україна не коментувала ймовірну повітряну атаку на Крим.

Україна відрізає Крим — останні новини:

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Україна руйнує головні маршрути російської армії до анексованого Кримського півострова. Українські сили продовжують блокувати кілька мостів, що підтримують наземні лінії зв’язку та з’єднують окуповану територію Херсонської області із Кримом.

Ситуація для окупантів на півдні дедалі погіршується. Після успішних атак України російські війська відходять з Кінбурнської коси. За словами військових експертів, є всі підстави говорити про можливу блокаду Криму.

Коментарі (1)
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els2252
09:47, 2026.06.12
Оце справді чудові новини. А не хто блиснув сідницями чи пишним бюстом. Тримайте рівень, ви ж національний канал новин.
Дата публікації
Кількість переглядів
847
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