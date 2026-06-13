У Криму – новий прильот: "птахи" СБС рознесли завод-гігант в Армянську, там пожежа (відео)

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У ніч проти 13 червня безпілотники атакували підприємство в окупованому Армянську, відоме як «Кримський титан». За попередніми даними, на території заводу зафіксовано влучання та пожежу.

Про це повідомляє командувач СБС ЗСУ Робер «Мадяр» Бровді.

Удар по заводу РФ у Криму

Підприємство є найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Після окупації Криму завод перейшов під контроль російської компанії «Русский титан». Вироблена продукція використовується, зокрема, у хімічній промисловості та може застосовуватися у виробництві компонентів для військової сфери.

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«Волелюбний Український Птах в ніч на 13 червня здійснив візит ввічливості по вищезгаданий обʼєкт. Обʼєктивним контролем підтверджено нанесення уражень», — повідомив «Мадяр».

Місцеві жителі також повідомляли про серію вибухів і масштабну пожежу на території заводу. За інформацією джерел, роботу підприємства тимчасово зупинено.

Офіційного підтвердження масштабів руйнувань від російської сторони наразі немає.

Україна відрізає росіян від Криму — останні новини

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупований Крим залишається одним із ключових військово-логістичних вузлів Росії та використовується для підтримки бойових дій проти України. На півострові розміщені аеродроми, авіація та ракетні комплекси, зокрема «Іскандер-М», а також берегові системи «Бал» і «Бастіон», які росіяни використовують для ударів по українській території. У ВМС наголошують, що Крим фактично залишається «пусковим майданчиком» для атак РФ, тому на півострові й надалі зберігається значна кількість пріоритетних військових цілей для Сил оборони України.

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За даними ТСН, Сили оборони України суттєво ускладнили російську логістику до окупованого Криму, завдавши ударів по ключових сухопутних маршрутах, мостах і переправах, які використовувалися для постачання військ РФ. Україна має намір найближчим часом повністю ізолювати півострів, взявши під вогневий контроль основні логістичні шляхи окупантів до Криму.

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