У Криму паралізований зв’язок і бракує палива: партизани повідомили деталі

Мобільна вишка / © Газета.Ru

В тимчасово окупованому Криму четвертий день тривають масштабні проблеми зі зв’язком і доступом до інтернету. Разом із дефіцитом палива це спричинило справжній інфраструктурний колапс.

Про це повідомляє «Атеш».

Окупаційна влада не здатна підтримувати навіть базову цивільну інфраструктуру.

Жителі півострова скаржаться на постійні збої у мобільних мережах і відсутність інтернету. Багато користувачів бачать у своїх месенджерах повідомлення «Очікування мережі», а дзвінки просто не проходять.

Навіть нещодавно запущений російський месенджер MAX, який Кремль називає «аналогом Telegram», постійно глючить.

Користувачі не можуть здійснювати дзвінки або надсилати повідомлення.

За словами місцевих мешканців, сервіс працює з великими збоями або взагалі не запускається.

Паралельно на півострові триває паливна криза. Через некомпетентність окупаційної влади значна частина автозаправок не працює, що зупиняє торгівлю та логістичні процеси.

Багато підприємців не можуть вести діяльність, оскільки доступ до онлайн-послуг та банківських систем обмежений.

Активісти руху спротиву попереджають, що у разі подальших збоїв банківська система Криму може повністю зупинитися.

Місцевим жителям радять тримати запас готівки та палива, адже ситуація з кожним днем лише погіршується.

За оцінками спостерігачів, російська окупаційна адміністрація фактично втратила контроль над базовими сервісами, що свідчить про глибоку кризу управління.

Поки окупанти намагаються приховати масштаби проблем, жителі півострова залишаються без зв’язку, пального та впевненості у завтрашньому дні.

Нагадаємо, раніше «АТЕШ» повідомив, що ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки.