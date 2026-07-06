У Криму після вибухів зникло світло: повідомляють про удари в районі військового аеродрому "Гвардійське"

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У тимчасово окупованому Криму вночі 6 липня пролунали вибухи, після яких у кількох районах півострова зникло електропостачання.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на повідомлення місцевих жителів.

За інформацією каналу, близько 00:43 було зафіксовано щонайменше два вибухи в районі військового аеродрому "Гвардійське". Перед цим, приблизно за 15 хвилин, очевидці чули інтенсивну стрілянину та ще кілька потужних вибухів. Останній гучний вибух, за словами підписників каналу, пролунав близько 01:14.

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Також повідомляється про вибухи в районі Білогірська.

На тлі вибухів у Бахчисараї близько 00:45 повністю зникло електропостачання. Крім того, без світла залишилася Ялта. За словами очевидців, у місті було чути лише роботу генераторів, а у вікнах будинків світили ліхтарики.

Офіційного підтвердження інформації про причини вибухів і масштаби відключень електроенергії наразі немає.

Нагадаємо, що раніше ГУР атакувало аеропорт «Бельбек» у Криму: РФ втратила дорогезний Міг-29

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