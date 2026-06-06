У Криму почалась паніка через удари ЗСУ: окупантам дали терміновий наказ щодо перевезень на півострові

Бензин, пальне / © Associated Press

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Командування російського угруповання військ «Дніпро» віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі, що з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«В угрупованні військ (РФ — ред.) „Днєпр“ командування віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280 (траса поєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом — ред.). Адже Сили оборони України вражають бензовози, і пальне не доїжджає до російських підрозділів», — сказав він.

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Волошин уточнив, що для перевезення пального росіяни будуть використовувати конфіскований автотранспорт, який вони забрали в цивільних у транспортних компаніях, транспортних службах, пошті, також йдеться про хлібовози, фури для продуктів і медикаментів.

«Завантажуватись вони будуть каністрами від 20 до 1000 літрів. Водіям такого транспорту заборонено носіння військової форми одягу», — зазначив він.

Речник наголосив, що це — свідоме використання цивільної інфраструктури з військовою метою, маскування логістики постачання під цивільний рух.

«Тобто це ще одне з порушень правил ведення війни», — сказав він.

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Зазначимо, що перебої з паливом через українські атаки на російську нафтопереробку поширилися вже на 15 суб’єктів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також кілька окупованих Росією регіонів України.

Нагадаємо, українські спецпризначенці успішно перерізають логістичні артерії російських окупантів, які ведуть до тимчасово анексованого Криму.

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