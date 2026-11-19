Кримський міст / © Associated Press

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Після пошкодження Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму почали запроваджувати обмеження на продаж базових харчових продуктів.

Так, на автозаправках утворюються великі черги, а окремі водії намагаються закуповувати бензин сотнями літрів. Через ажіотаж окупаційна влада Севастополя вже повернула обмеження на продаж пального: повний бак та не більше 20 літрів у каністри за одну заправку.

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Паралельно зростає попит на продукти тривалого зберігання. За інформацією Центру національного спротиву (ЦНС), розпочалося масове скуповування круп, макаронів, консервів та інших базових товарів.

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У деяких магазинах почало діяти обмеження кількості товарів в одні руки, хоча масштаб дефіциту в магазинах поки залишається неоднозначним.

«Фактично пошкодження транспортної інфраструктури вже спричинило панічні настрої серед населення півострова. Люди намагаються створити власні запаси, не розуміючи, наскільки стабільним залишатиметься постачання надалі», — пише ЦНС.

Телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляє, що в магазинах в Керчі навіть вивісили оголошення, в яких обмеження продажу гречки, цукру, макаронних виробів тощо напряму пов’язують із «порушенням транспортно-логістичного сполучення».

Телеграм-канал наводить слова одного з місцевих мешканців, який говорить про «черговий напад гречаної шизофренії» та повідомляє, що «з магазинів вигребли все, що можна вигребти».

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У Криму почалася продуктова паніка / © Крымский ветер

Удари по Кримському мосту — що відомо

У ніч проти 19 листопада Збройні сили України знову атакували Керченський (Кримський) міст. Попередні атаки 16-17 листопада призвели до руйнування однієї з арок мосту, обвалу одного прольоту і зупинення руху автомобільної частини.

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про атаку на міст близько опівночі в четвер. Це призвело до зупинки залізничного сполучення.

Російське Міністерство транспорту офіційно визнало зупинку залізничного сполучення, пояснивши це наслідками нічної атаки дронів.

«У результаті нічної атаки безпілотника тимчасово призупинено рух поїздів по залізничній частині Кримського мосту», — йдеться в повідомленні відомства.

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Згодом у Генеральному штабі ЗСУ опублікували іронічний допис, натякнувши на виведення незаконної споруди з ладу.

«Збройні сили України вітають міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі!» — заявили в командуванні.

Пізніше Генштаб заявив, що рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.

Київ неодноразово заявляв, що вважає Кримський міст законною військовою ціллю, оскільки Росія використовує його для постачання своїх військ.

У своєму повідомленні про операцію Володимир Зеленський також наголосив, що удар по мосту став відповіддю на російські атаки.

«Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема по мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Одещині. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди повертатиметься туди, звідки вона почалася», — заявив президент.

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