Укрaїнa
235
1 хв

У Криму почали красти бензин з автівок через паливну кризу

Пріоритетом для окупаційної влади є паливо для загарбників.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Криму крадуть бензин з автівок

У Криму крадуть бензин з автівок / © Unsplash

У тимчасово окупованому Криму посилюється паливна криза: бензин у пріоритеті направляють на заправку російських окупаційних підрозділів, тоді як запаси для цивільного населення істотно скорочують.

Про це повідомляє Телеграм-канал ОТПОР.

«Наші інформатори з Феодосії повідомляють, що паливна криза на півострові триває. Окупаційна влада спеціально обмежує запаси для цивільних, щоб у пріоритетному порядку заправляти російські окупаційні війська», — йдеться у повідомленні.

Жителі регіону скаржаться не лише на дефіцит, а й на погану якість пального. За словами місцевих, бензин має запах фарби, після заправки машини глухнуть і важко запускаються. Такі скарги фіксують у кількох населених пунктах.

У повідомленні також зазначається, що на тлі дефіциту різко почастішали випадки, коли бензин зливають із баків припаркованих авто на вулицях.

«За нашими оцінками, ситуація буде тільки погіршуватися. Закликаємо всіх жителів півострова підготуватися до повного колапсу», — додали в Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Феодосії спалахнула місцева нафтобаза після атаки ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що українські військові оцінили заяви Sky News про ймовірну масштабну військову операцію в Криму.

235
