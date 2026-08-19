У Криму повідомляють про дрони та вибухи: гучно в Саках і Сімферополі

Крим / © Жовта стрічка

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У тимчасово окупованому Криму вночі повідомили про проліт безпілотників, стрілянину та роботу російської протиповітряної оборони.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» із посиланням на своїх агентів на півострові.

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За даними руху, у Саках було чути стрілянину мобільних вогневих груп, які, ймовірно, намагалися збити безпілотники.

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Згодом агенти «АТЕШ» повідомили про появу дронів уже над Сімферополем. У місті зафіксували роботу російської ППО.

Також повідомляється про вибухи в районі ТЕС. За інформацією партизанів, вибухи там продовжувалися, паралельно працювали мобільні вогневі групи.

Інформації про можливі влучання, пошкодження або постраждалих наразі немає.

Окупаційна влада Криму на момент публікації детально ситуацію не коментувала.

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ТСН.ua не може наразі незалежно підтвердити повідомлення про наслідки атаки.

Нагадаємо, Сили оборони України 10 серпня атакували нафтохімічний комплекс «Тобольскнефтехим» у Тюменській області РФ. У Генштабі підтвердили ураження центральної газофракціонувальної установки потужністю близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Підприємство виробляє компоненти, які використовують для виготовлення ракетного й авіаційного пального, матеріалів для дронів та бензину. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

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