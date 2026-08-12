- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 2 хв
У Криму повідомляють про дрони, вибухи та роботу ППО: під атакою могли бути військові об'єкти РФ
У ніч проти 12 серпня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно: у низці районів повідомляли про проліт безпілотників, вибухи, стрілянину та роботу російської ППО. За попередніми даними, дрони могли прямувати до військових аеродромів «Кача» і «Бельбек».
У ніч проти 12 серпня в тимчасово окупованому Криму повідомляють про проліт безпілотників, стрілянину, вибухи та роботу російської ППО. За даними моніторингового каналу «Крымский ветер», дрони могли прямувати у бік російських військових об'єктів.
Близько 00:30 безпілотник помітили над Щолкіним — він рухався у напрямку Керчі. Місцеві мешканці повідомляли про гучні звуки, однак, за попередніми даними, дрон продовжив політ.
Згодом стрілянину чули у Береговому та Піщаному. У Севастополі очевидці повідомляли про роботу зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир» поблизу Ялтинського кільця, неподалік Балаклавської ТЕС. Також пролунали вибухи в районі Балаклави та над морем.
За інформацією моніторингового каналу, безпілотники могли наближатися до російських військових аеродромів «Кача» та «Бельбек».
Крім того, близько 01:06 повідомлялося про проліт дрона над Кореїзом, після чого на Південному березі Криму було чути вибух.
У Сімферополі тим часом уточнили інформацію про перебої з електропостачанням: світло зникало лише в окремих районах, зокрема у Давидівці та на Москольці.
Офіційних підтверджень щодо можливих влучань або наслідків атаки наразі немає. Інформація потребує додаткової перевірки.
Нагадаємо, серед окупантів у Криму поширилися безпідставні чутки про підготовку Україною морського десанту, через що силовики та колаборанти масово вивозять свої сім’ї з півострова. Повноцінної евакуації підрозділів немає. Паніку підігрівають реальні проблеми з постачанням світла, пального і продуктів. На думку військового експерта Владислава Селезньова, результативні удари по Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна прийняти мирні ініціативи України.