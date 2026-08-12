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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Криму повідомляють про дрони, вибухи та роботу ППО: під атакою могли бути військові об'єкти РФ

У ніч проти 12 серпня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно: у низці районів повідомляли про проліт безпілотників, вибухи, стрілянину та роботу російської ППО. За попередніми даними, дрони могли прямувати до військових аеродромів «Кача» і «Бельбек».

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 12 серпня в тимчасово окупованому Криму повідомляють про проліт безпілотників, стрілянину, вибухи та роботу російської ППО. За даними моніторингового каналу «Крымский ветер», дрони могли прямувати у бік російських військових об'єктів.

Близько 00:30 безпілотник помітили над Щолкіним — він рухався у напрямку Керчі. Місцеві мешканці повідомляли про гучні звуки, однак, за попередніми даними, дрон продовжив політ.

Згодом стрілянину чули у Береговому та Піщаному. У Севастополі очевидці повідомляли про роботу зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир» поблизу Ялтинського кільця, неподалік Балаклавської ТЕС. Також пролунали вибухи в районі Балаклави та над морем.

За інформацією моніторингового каналу, безпілотники могли наближатися до російських військових аеродромів «Кача» та «Бельбек».

Крім того, близько 01:06 повідомлялося про проліт дрона над Кореїзом, після чого на Південному березі Криму було чути вибух.

У Сімферополі тим часом уточнили інформацію про перебої з електропостачанням: світло зникало лише в окремих районах, зокрема у Давидівці та на Москольці.

Офіційних підтверджень щодо можливих влучань або наслідків атаки наразі немає. Інформація потребує додаткової перевірки.

Нагадаємо, серед окупантів у Криму поширилися безпідставні чутки про підготовку Україною морського десанту, через що силовики та колаборанти масово вивозять свої сім’ї з півострова. Повноцінної евакуації підрозділів немає. Паніку підігрівають реальні проблеми з постачанням світла, пального і продуктів. На думку військового експерта Владислава Селезньова, результативні удари по Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна прийняти мирні ініціативи України.

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