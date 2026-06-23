У Криму пожежу на великій електропідстанції побачиа супутник NASA

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У тимчасово окупованому Криму вночі зафіксували пожежу на енергетичному об’єкті в Совєтському районі — займання виникло на підстанції «Насосна-2».

Про це повідомляють моніторингові канали з посиланням на дані супутникової системи пожежного моніторингу FIRMS.

За оприлюдненою інформацією, сервіс NASA FIRMS зафіксував термічну аномалію в районі підстанції «Насосна-2» (220/110/35/10 кВ), розташованої в Совєтському районі окупованого Криму. Попередньо йдеться про пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури.

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Офіційної інформації від окупаційної влади щодо причин займання або можливих пошкоджень наразі немає. Моніторингові ресурси зазначають, що об’єкт є важливим вузлом електропостачання на сході півострова.

Деокупація Криму — останні новини

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим опинився на порозі масштабної паливної та економічної кризи, а цьогорічне літо стане для місцевих мешканців серйозним випробуванням.

Раніше ми писали, що попри серйозні проблеми з дорогами, світлом і водою Росія не збирається добровільно йти з Криму. Для Кремля це не просто територія, а питання виживання влади.

Попри це радник міністра оборони України Сергій Стерненко 21 червня заявив, що на росіян у Криму чекають серйозні проблеми.

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