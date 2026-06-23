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У Криму пожежу на великій електропідстанції побачиа супутник NASA
У тимчасово окупованому Криму в Совєтському районі зафіксували пожежу на електропідстанції «Насосна-2» — займання підтвердив супутниковий сервіс NASA FIRMS, про що повідомляють моніторингові канали.
У тимчасово окупованому Криму вночі зафіксували пожежу на енергетичному об’єкті в Совєтському районі — займання виникло на підстанції «Насосна-2».
Про це повідомляють моніторингові канали з посиланням на дані супутникової системи пожежного моніторингу FIRMS.
За оприлюдненою інформацією, сервіс NASA FIRMS зафіксував термічну аномалію в районі підстанції «Насосна-2» (220/110/35/10 кВ), розташованої в Совєтському районі окупованого Криму. Попередньо йдеться про пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Офіційної інформації від окупаційної влади щодо причин займання або можливих пошкоджень наразі немає. Моніторингові ресурси зазначають, що об’єкт є важливим вузлом електропостачання на сході півострова.
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