У Криму пролунала серія потужних вибухів: повідомляють про атаку на військові об’єкти та пожежу біля Армянська

Крим

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У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 19 червня пролунала серія потужних вибухів у районах військового гарнізону в Гвардійському та міста Армянськ, після чого очевидці повідомили про пожежу поблизу Перекопу.

За повідомленнями моніторингового каналу «Кримський вітер», спершу мешканці зафіксували ще два сильних вибухи в районі військового гарнізону в селищі Гвардійське, де розташований російський військовий аеродром.

Згодом кілька гучних вибухів пролунали в Армянську на півночі окупованого півострова. Місцеві жителі повідомляють, що від ударів тремтіли вікна у будинках.

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За попередніми даними, було чути щонайменше 4–5 вибухів, зокрема в напрямку заводу Кримський Титан — одного з найбільших промислових підприємств на півострові.

Також з’явилася інформація про можливий підрив або влучання по автозаправній станції між Перекопом та Армянськом. Очевидці повідомляють про масштабну пожежу, яку видно здалеку.

Офіційного підтвердження причин вибухів з боку окупаційної влади наразі немає. Інформація щодо можливих наслідків уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів

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