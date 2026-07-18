У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів

Вибухи лунають у Криму / © із соцмереж

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У ніч проти 18 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер.

За інформацією місцевих жителів, найбільш інтенсивні вибухи пролунали в районі військового аеродрому в гарнізоні «Гвардійське». Повідомляється про понад 20 вибухів.

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За словами очевидців, російські мобільні вогневі групи намагалися збивати безпілотники, однак, як стверджується, зробити цього не вдалося.

Також місцеві жителі повідомляють про заграву та нетривалу детонацію в районі гарнізону «Гвардійське».

Крім того, вибухи було чути у Феодосії та Керчі.

У Севастополі, за словами очевидців, у районі Козачої бухти російські військові відкривали вогонь по безпілотниках у напрямку моря. Місцеві жителі стверджують, що дрони збити не вдалося.

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Пізніше мешканці Феодосії повідомили про ще один сильний вибух у місті.

Офіційної інформації щодо причин вибухів або можливих наслідків наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Україна завдає ударів не лише по військових об’єктах півострова, а й по автомобільних, залізничних та морських шляхах, які з’єднують окупований Крим із Росією.

Ми раніше інформували, що вибухи пролунали одразу в кількох населених пунктах окупованого Криму, а в Керчі, за попередніми даними, сталося влучання поблизу залізничного вокзалу.

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