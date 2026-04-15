У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про знеструмлення та можливе влучання по нафтобазі

Крим

Реклама

У ніч проти 15 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох містах, зокрема у Сімферополі, Феодосії та Армянську — у частині районів зафіксовано перебої з електропостачанням.

За повідомленнями підписників моніторингових каналів, близько 00:17 у Сімферополі пролунали два потужні вибухи. Пізніше, о 00:42, ще два вибухи чули у Феодосії.

Найбільш інтенсивною була ситуація в Армянську: від 01:32 там зафіксували щонайменше шість вибухів. У місті також зникло електропостачання.

Реклама

Очевидці повідомляють, що проліт безпілотників у південному напрямку було чути в Армянську, Сімферополі та Бахчисарайському районі.

За непідтвердженою інформацією, можливе влучання по нафтобазі в селищі Азовське Джанкойського району. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Наразі дані щодо наслідків атак уточнюються. Очікується офіційна інформація від профільних служб окупантів.

