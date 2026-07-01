У Криму пролунали вибухи біля військового гарнізону РФ: повідомляють про атаку дронів

Крим / © Фото з відкритих джерел

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У ніч проти 1 липня в окупованому Криму знову неспокійно. Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників повідомляє про серію вибухів у районі селища Гвардійське біля Сімферополя.

За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона відкрила вогонь по безпілотниках, які помітили над районом. Також повідомляється про приліт дронів по російському військовому гарнізону «Гвардійське».

Офіційного підтвердження наслідків атаки наразі немає. Інформація щодо можливих уражень військової інфраструктури окупантів уточнюється.

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Нагадаємо, селище Гвардійське в Криму є одним із важливих військових вузлів армії РФ, де розташований військовий аеродром та об’єкти забезпечення російських військ.

Нагадаємо, в ніч проти 28 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Атаковано Сакську ТЕЦ, розташовану біля міста Саки. У районі об’єкта протягом години пролунали 16 вибухів, після чого місцеві жителі помітили заграву та дим.

Після «прильотів» на енергооб’єкті виникла пожежа. Займання сталося в районі резервуарів з паливом.

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