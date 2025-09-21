Приліт по урядовій будівлі у Криму / © Фото з відкритих джерел

Увечері 21 вересня на Південному узбережжі тимчасово окупованого Криму було гучно. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а в районі селища Форос зафіксовано пожежу. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на заяву очільника місцевої адміністрації Сергія Аксьонова.

За наявними даними, в результаті атаки пошкоджено частину елітного комплексу, відомого ще від радянських часів як місце відпочинку партійної та військової верхівки.

Росіяни скаржаться на атаку дронів по території санаторію «Форос Терлецький». Окупаційна влада визнала пошкодження кількох об’єктів, серед них будівля школи, а також підтвердила постраждалих і загиблих.

Водночас моніторингові канали повідомляють про ураження «урядової будівлі», а росЗМІ пишуть, що «ЗСУ атакували так звану дачу ФСБ, де неодноразово відпочивав особисто Путін».

Раніше російські пропагандисти писали про «збиття безпілотників», але швидко видалили свої пости.

Нагадаємо, понад 40% окупантів, які отримали повістки, загинули в перший рік на фронті. Від початку великої війни РФ проти України на фронті загинуло 15 077 мобілізованих росіян.