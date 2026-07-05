У Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку біля аеродрому "Гвардійське" та блекаут

Блекаут / © iStock

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У ніч проти 5 липня жителі тимчасово окупованого Криму повідомили про вибухи у Сакському, Бахчисарайському та Совєтському районах.

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", з посиланням на підписників, вибух пролунав також у районі військового аеродрому "Гвардійське". У Совєтському районі було чути стрілянину мобільних вогневих груп, які, ймовірно, намагалися відбити атаку безпілотників.

Крім того, канал повідомив про блекаут у частині окупованого півострова після ударів по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження причин відключень або інформації про наслідки вибухів російська окупаційна влада наразі не оприлюднила.

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