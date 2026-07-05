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У Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку біля аеродрому "Гвардійське" та блекаут
У ніч проти 5 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями Telegram-каналу "Кримський вітер", після ударів по енергетичній інфраструктурі на півострові сталися перебої з електропостачанням.
У ніч проти 5 липня жителі тимчасово окупованого Криму повідомили про вибухи у Сакському, Бахчисарайському та Совєтському районах.
За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", з посиланням на підписників, вибух пролунав також у районі військового аеродрому "Гвардійське". У Совєтському районі було чути стрілянину мобільних вогневих груп, які, ймовірно, намагалися відбити атаку безпілотників.
Крім того, канал повідомив про блекаут у частині окупованого півострова після ударів по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження причин відключень або інформації про наслідки вибухів російська окупаційна влада наразі не оприлюднила.
Нагадаємо, що раніше ГУР атакувало аеропорт «Бельбек» у Криму: РФ втратила дорогезний Міг-29