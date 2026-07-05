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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
172
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1 хв

У Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку біля аеродрому "Гвардійське" та блекаут

У ніч проти 5 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями Telegram-каналу "Кримський вітер", після ударів по енергетичній інфраструктурі на півострові сталися перебої з електропостачанням.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Блекаут

Блекаут / © iStock

У ніч проти 5 липня жителі тимчасово окупованого Криму повідомили про вибухи у Сакському, Бахчисарайському та Совєтському районах.

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", з посиланням на підписників, вибух пролунав також у районі військового аеродрому "Гвардійське". У Совєтському районі було чути стрілянину мобільних вогневих груп, які, ймовірно, намагалися відбити атаку безпілотників.

Крім того, канал повідомив про блекаут у частині окупованого півострова після ударів по енергетичній інфраструктурі. Офіційного підтвердження причин відключень або інформації про наслідки вибухів російська окупаційна влада наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, що раніше ГУР атакувало аеропорт «Бельбек» у Криму: РФ втратила дорогезний Міг-29

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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