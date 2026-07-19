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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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99
Час на прочитання
1 хв

У Криму пролунали вибухи: повідомляють про пожежу на підстанції

Вибухи пролунали у низці міст. окупованого півострова.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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У Криму пролунали вибухи

У Криму пролунали вибухи / © Крымский ветер

У ніч проти 19 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

За даними пабліка, близько 02:00 пролунав вибух поблизу електропідстанції 110/10 кВ «Дарсан» у Ялті. Згодом місцеві жителі повідомили про пожежу на місці удару.

Крім того, вибухи також чули у Феодосії, Судаку та Керчі.

Представники окупаційної влади Криму наразі не коментували наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Ми раніше інформували, що Сили безпілотних систем упродовж останніх трьох діб завдали ударів по 12 об’єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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