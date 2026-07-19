У Криму пролунали вибухи: повідомляють про пожежу на підстанції

У Криму пролунали вибухи / © Крымский ветер

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У ніч проти 19 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

За даними пабліка, близько 02:00 пролунав вибух поблизу електропідстанції 110/10 кВ «Дарсан» у Ялті. Згодом місцеві жителі повідомили про пожежу на місці удару.

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Крім того, вибухи також чули у Феодосії, Судаку та Керчі.

Представники окупаційної влади Криму наразі не коментували наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Ми раніше інформували, що Сили безпілотних систем упродовж останніх трьох діб завдали ударів по 12 об’єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.

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