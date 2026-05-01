У Криму пролунали вибухи: повідомляють про стрілянину та активність дронів
У кількох районах тимчасово окупованого Криму ввечері пролунали вибухи та було чутно стрілянину — місцеві жителі повідомляють про активність дронів.
Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.
За словами очевидців, стрілянину чули в Красноперекопську. Також про вибухи повідомляють у Феодосії та Кіровському районі. У Джанкойському районі близько 22:42 пролунав потужний вибух.
Крім того, жителі зазначають про проліт безпілотників над Красноперекопським районом у напрямку півдня. У районі Старокримського полігону, за словами підписників, було вимкнено освітлення.
Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів, а також можливих руйнувань чи постраждалих немає. Обставини події уточнюються.
Нагадаємо, в ніч проти 29 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів — під атакою опинилося одразу кілька військових аеродромів.