У Криму пролунали вибухи: повідомляють про стрілянину та активність дронів

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У тимчасово окупованому Криму ввечері зафіксовано серію вибухів і стрілянину в кількох районах.

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

За словами очевидців, стрілянину чули в Красноперекопську. Також про вибухи повідомляють у Феодосії та Кіровському районі. У Джанкойському районі близько 22:42 пролунав потужний вибух.

Реклама

Крім того, жителі зазначають про проліт безпілотників над Красноперекопським районом у напрямку півдня. У районі Старокримського полігону, за словами підписників, було вимкнено освітлення.

Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів, а також можливих руйнувань чи постраждалих немає. Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, в ніч проти 29 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів — під атакою опинилося одразу кілька військових аеродромів.

Новини партнерів