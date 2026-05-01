ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

У Криму пролунали вибухи: повідомляють про стрілянину та активність дронів

У кількох районах тимчасово окупованого Криму ввечері пролунали вибухи та було чутно стрілянину — місцеві жителі повідомляють про активність дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У тимчасово окупованому Криму ввечері зафіксовано серію вибухів і стрілянину в кількох районах.

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

За словами очевидців, стрілянину чули в Красноперекопську. Також про вибухи повідомляють у Феодосії та Кіровському районі. У Джанкойському районі близько 22:42 пролунав потужний вибух.

Крім того, жителі зазначають про проліт безпілотників над Красноперекопським районом у напрямку півдня. У районі Старокримського полігону, за словами підписників, було вимкнено освітлення.

Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів, а також можливих руйнувань чи постраждалих немає. Обставини події уточнюються.

Нагадаємо, в ніч проти 29 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів — під атакою опинилося одразу кілька військових аеродромів.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie