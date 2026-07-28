У Криму пролунали вибухи, спалахнула підстанція: Керч і частина Феодосії залишилися без світла

Крим / © Жовта стрічка

Реклама

У ніч проти 28 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Феодосії після ймовірного влучання спалахнула електропідстанція на Керченському шосе.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

За даними каналу, йдеться про великий енергетичний об’єкт — Феодосійські високовольтні магістральні електромережі. Цю підстанцію вже атакували 1 липня.

Реклама

Після вибухів у більшій частині Феодосії зникло світло. Також про повне знеструмлення повідомляють жителі Керчі.

У Феодосії було чути стрілянину по безпілотниках. Місцеві жителі стверджують, що російська протиповітряна оборона намагалася збити повітряні цілі.

У районі мису Фіолент у Севастополі працювали мобільні вогневі групи. Також повідомляється про запуск ракети із зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир».

У Севастополі та Сімферополі фіксують значні стрибки напруги. У деяких районах Севастополя блимало світло, а напруга в електромережі різко знизилася.

Реклама

Крім того, два вибухи було чути в Сімферополі. Попередньо, звуки долинали з боку селища Гвардійське.

Окупаційна влада наразі офіційно не повідомляла про причини вибухів та масштаби пошкоджень. Інформація потребує незалежного підтвердження.

Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях, з яких 17 — у Криму. Загальна кількість уражених енергетичних цілей від початку липня досягла 136.

До слова, жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

Реклама

Новини партнерів