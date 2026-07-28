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У Криму пролунали вибухи, спалахнула підстанція: Керч і частина Феодосії залишилися без світла
В окупованому Криму повідомляють про атаку безпілотників, вибухи та перебої з електропостачанням одразу в кількох містах.
У ніч проти 28 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Феодосії після ймовірного влучання спалахнула електропідстанція на Керченському шосе.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.
За даними каналу, йдеться про великий енергетичний об’єкт — Феодосійські високовольтні магістральні електромережі. Цю підстанцію вже атакували 1 липня.
Після вибухів у більшій частині Феодосії зникло світло. Також про повне знеструмлення повідомляють жителі Керчі.
У Феодосії було чути стрілянину по безпілотниках. Місцеві жителі стверджують, що російська протиповітряна оборона намагалася збити повітряні цілі.
У районі мису Фіолент у Севастополі працювали мобільні вогневі групи. Також повідомляється про запуск ракети із зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир».
У Севастополі та Сімферополі фіксують значні стрибки напруги. У деяких районах Севастополя блимало світло, а напруга в електромережі різко знизилася.
Крім того, два вибухи було чути в Сімферополі. Попередньо, звуки долинали з боку селища Гвардійське.
Окупаційна влада наразі офіційно не повідомляла про причини вибухів та масштаби пошкоджень. Інформація потребує незалежного підтвердження.
Удари по Криму — останні новини
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях, з яких 17 — у Криму. Загальна кількість уражених енергетичних цілей від початку липня досягла 136.
До слова, жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.