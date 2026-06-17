У Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів

Крим / © Жовта стрічка

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У ніч проти 17 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, після чого мешканці повідомили про перебої з електропостачанням у Красноперекопську та Армянську.

За повідомленнями місцевого Telegram-каналу Crimean Wind, над Красноперекопськом помітили безпілотники, після чого було чутно вибух. За словами очевидців, російська протиповітряна оборона в районі могла не спрацювати.

Також, за інформацією підписників каналу, близько 22:30 з аеродрому «Гвардійське» в окупованому Криму розпочали запуск ударних дронів типу Shahed.

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Невдовзі жителі Красноперекопська та Армянська повідомили про масштабне зникнення електроенергії. У північній частині півострова світло, за їхніми словами, то зникало, то знову з’являлося.

Офіційного підтвердження причин вибухів чи інформації про можливі влучання наразі немає. Обставини події уточнюються.

Україна відрізає Крим — останні новини

Нагадаємо, на окупованому Росією півострові Крим у ніч проти 12 червня лунали вибухи. Зокрема, їх було чутно в Нижньогорському, Красногвардійському районах, у районі аеродрому «Саки», а також у Сімферополі.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Україна руйнує головні маршрути російської армії до анексованого Кримського півострова. Українські сили продовжують блокувати кілька мостів, які підтримують наземні лінії зв’язку та з’єднують окуповану територію Херсонської області із Кримом.

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Раніше ми писали про те, що ЗСУ влаштували окупантам у Криму тотальний «логістичний локдаун», перерізавши всі сухопутні шляхи. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді заявив про швидку ізоляцію півострова.

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