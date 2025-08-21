У Криму ССО вдарили по ворожому потягу з пальним: який результат

© Сили спеціальних операцій ЗСУ

Реклама

Сили спецоперацій ЗСУ уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами поблизу окупованого Джанкоя у Криму.

Про це повідомили в телеграм-каналі ССО.

Українські сили спецоперацій у ніч проти 21 серпня провели спеціальні дії поблизу залізничної станції «Джанкой». Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

Реклама

Внаслідок цього ССО ускладнили ворогу забезпечення південного угруповання його військ.

Зауважимо, у Росії виник дефіцит пального і на АЗС країни утворилися довжелезні черги по бензин. Цей факт напередодні зафіксували на відео. На проблеми з пальним також скаржаться в окупованому росіянами Криму та захопленій частині Запорізької області. Тим часом влада намагається виправдовуватися.