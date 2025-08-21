- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
У Криму ССО вдарили по ворожому потягу з пальним: який результат
Сили спецоперацій ЗСУ уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами поблизу окупованого Джанкоя у Криму.
Про це повідомили в телеграм-каналі ССО.
Українські сили спецоперацій у ніч проти 21 серпня провели спеціальні дії поблизу залізничної станції «Джанкой». Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
Внаслідок цього ССО ускладнили ворогу забезпечення південного угруповання його військ.
Зауважимо, у Росії виник дефіцит пального і на АЗС країни утворилися довжелезні черги по бензин. Цей факт напередодні зафіксували на відео. На проблеми з пальним також скаржаться в окупованому росіянами Криму та захопленій частині Запорізької області. Тим часом влада намагається виправдовуватися.