У Криму сталися "прильоти" по залізничній інфраструктурі: які наслідки (фото)

В окупованому Криму 26 серпня повідомляють про удари дронів по залізничній інфраструктурі ворога у Джанкої та Красногвардійському.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

В окупованому Джанкої, можливо, стався «приліт» по нафтобазі біля залізничної станції. Горить поїзд із паливно-мастильними матеріалами.

Водночас у Красногвардійському, ймовірно, влучили у підстанцію на залізничній станції «Урожайна».

Своєю чергою Міноборони Росії стверджує про начебто збиття уранці восьми дронів над Кримом.

Дим у Криму після ударів по залізничній інфраструктурі / © соцмережі

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня у Криму в районі Фіолента прогриміли сильні вибухи. Згодом стало відомо про вибух та пожежу у мікрорайоні Козачка.

Того ж дня поблизу Джанкоя Сили спецоперацій ЗСУ уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Ця атака ускладнила ворожій армії забезпечення південного угруповання військ.