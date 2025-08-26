ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Після атаки у Джанкої загорівся поїзд з ПММ

Після атаки у Джанкої загорівся поїзд з ПММ / © соцмережі

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв
Після атаки у Джанкої загорівся поїзд з ПММ

У Криму сталися "прильоти" по залізничній інфраструктурі: які наслідки (фото)

У Криму було влучання по нафтобазі, загорівся поїзд із паливно-мастильними матеріалами.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Доповнено додатковими матеріалами

В окупованому Криму 26 серпня повідомляють про удари дронів по залізничній інфраструктурі ворога у Джанкої та Красногвардійському.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

В окупованому Джанкої, можливо, стався «приліт» по нафтобазі біля залізничної станції. Горить поїзд із паливно-мастильними матеріалами.

Водночас у Красногвардійському, ймовірно, влучили у підстанцію на залізничній станції «Урожайна».

Своєю чергою Міноборони Росії стверджує про начебто збиття уранці восьми дронів над Кримом.

Дим у Криму після ударів по залізничній інфраструктурі / © соцмережі

Дим у Криму після ударів по залізничній інфраструктурі / © соцмережі

Дим у Криму після ударів по залізничній інфраструктурі / © соцмережі

Дим у Криму після ударів по залізничній інфраструктурі / © соцмережі

Дим у Криму після ударів по залізничній інфраструктурі / © соцмережі

Дим у Криму після ударів по залізничній інфраструктурі / © соцмережі

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня у Криму в районі Фіолента прогриміли сильні вибухи. Згодом стало відомо про вибух та пожежу у мікрорайоні Козачка.

Того ж дня поблизу Джанкоя Сили спецоперацій ЗСУ уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Ця атака ускладнила ворожій армії забезпечення південного угруповання військ.

Дата публікації
Кількість переглядів
395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie