- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 395
- Час на прочитання
- 1 хв
У Криму сталися "прильоти" по залізничній інфраструктурі: які наслідки (фото)
У Криму було влучання по нафтобазі, загорівся поїзд із паливно-мастильними матеріалами.
В окупованому Криму 26 серпня повідомляють про удари дронів по залізничній інфраструктурі ворога у Джанкої та Красногвардійському.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
В окупованому Джанкої, можливо, стався «приліт» по нафтобазі біля залізничної станції. Горить поїзд із паливно-мастильними матеріалами.
Водночас у Красногвардійському, ймовірно, влучили у підстанцію на залізничній станції «Урожайна».
Своєю чергою Міноборони Росії стверджує про начебто збиття уранці восьми дронів над Кримом.
Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня у Криму в районі Фіолента прогриміли сильні вибухи. Згодом стало відомо про вибух та пожежу у мікрорайоні Козачка.
Того ж дня поблизу Джанкоя Сили спецоперацій ЗСУ уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Ця атака ускладнила ворожій армії забезпечення південного угруповання військ.