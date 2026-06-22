У Криму терміново заборонили дитячий відпочинок та екскурсії до кінця літа

Крим / © УНІАН

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У тимчасово окупованому Криму заборонили дитячий відпочинок до кінця літа.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За указом російського очільника окупованого півострова Сергія Аксьонова, від 22 червня до 1 вересня тимчасово заборонено бронювання і розміщення дітей та дитячих груп у таборах, санаторіях, готелях та інших місцях. Під забороною для дітей також екскурсії, фестивалі та тренувальні збори.

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Влада окупованого півострова пояснює такі заходи міркуваннями безпеки.

Це відбувається на тлі військових загроз та паливної кризи в Криму.

Раніше у «Крим.Реалії» з’ясували, що російська влада цього року витратила десятки мільйонів рублів на закупівлю путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій у Криму.

Нагадаємо, Україна посилила удари по окупованому росіянами Криму. Це спричинило проблеми з логістикою противника, паливну кризу, перебої зі світлом та паніку серед росіян. Через панівні настрої окупаційна «влада» запроваджує обмеження, а російські військові починають евакуацію своїх сімей.

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Раніше ми писали про те, як сотні машин штурмують Керченський міст через масштабні пожежі.

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