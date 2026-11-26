Блекаут у Криму / © Reuters

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У тимчасово окупованому Криму стався тотальний блекаут — півострів повністю залишився без електропостачання. Причиною називають масштабну аварію, яка трапилася за його межами.

Про це повідомляє окупаційне підприємство «Крименерго».

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За інформацією енергетиків, відключення світла зафіксували по всьому півострову.

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У компанії стверджують, що збій в енергосистемі виник внаслідок аварійної ситуації, яка сталася «за межами півострова», однак жодних подробиць щодо місця інциденту чи масштабів пошкоджень наразі не розкривають.

Наразі фахівці нібито працюють над з’ясуванням обставин та відновленням живлення, терміни повернення електроенергії споживачам не називають.

Нагадаємо, 2 листопада українські ударні безпілотні літальні апарати вперше після кількаденної паузи масовано атакували об’єкти російських загарбників в окупованому з 2014 року Криму. Новинний Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив, що після потужних вибухів сталися тотальні блекаути в містах Сімферополь, Севастополь і Керч.

У серпні в окупованому Криму сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишалися Сімферополь, Севастополь, Керч, Феодосія та низка інших населених пунктів.

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