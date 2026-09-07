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У Криму уразили російський військовий літак: у ГУР розкрили деталі
На військовому аеродромі в окупованому Криму уразили літак РФ.
На одному з аеродромів тимчасово окупованого Криму було успішно уражено російський військовий літак.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Згідно з оприлюдненими даними, ціллю атаки став авіаційний транспорт збройних сил РФ, розташований на кримському летовищі.
Наразі зазначається про ймовірне виведення з ладу або знищення борту типу Су-24, однак остаточні наслідки ураження уточнюються.
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Нагадаємо, в окупованому Донецьку ліквідовано Олега Шутова — співробітника Центру спецоперацій «МДБ» «ДНР». Він був причетний до резонансних убивств українських офіцерів Максима Шаповала та Олександра Хараберюша.
Раніше ми писали, у ніч проти 6 вересня Сили оборони України уразили низку об’єктів у Росії, зокрема Рязанський НПЗ.