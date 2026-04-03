У Криму в авіакатастрофу потрапив ще один російський літак: перші подробиці

Російський винищувач Су-30

Доповнено додатковими матеріалами

В окупованому Криму розбився російський винищувач Су-30. Це вже другий випадок падіння військової авіації РФ на півострові за останній тиждень.

Про авіакатастрофу повідомило Міноборони Росії.

Літак Су-30, зо розбився на півострові, виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту. Екіпаж катапультувався. Льотчиків евакуювала наземна пошуково-рятувальна служба.

Зуважимо, що це вже другий випадок за тиждень, коли в Криму зазнає катастрофи ворожий літак.

Так, напередодні на півострові розбився російський літак Ан-26: загинули всі 29 осіб на борту. Катастрофа сталася під час планового польоту, серед загиблих — 6 членів екіпажу та 23 пасажири. Міноборони РФ попередньою причиною назвало технічну несправність, заперечуючи вогневий вплив на судно.

Під час авіакатастрофи Ан-26 загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко, командир авіакорпусу Північного флоту РФ та екс-командувач 45-ї армії ВПС і ППО. Разом із ним на борту перебували шестеро офіцерів штабу Північного флоту, їхні посади не розголошуються.

Водночас ввечері 31 березня у російських пабліках з’явилися повідомлення про ймовірну втрату винищувача-бомбардувальника Су-34.