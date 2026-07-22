У Криму вночі прогриміли вибухи: у частині півострова зникло світло (відео)

Вибухи у Криму / © Фото з відкритих джерел

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У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 22 липня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів.

За їхніми словами, вибухи та роботу російської ППО було чути у Феодосії, Ялті, Алушті та інших районах окупованого півострова.

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«У Феодосії мобільні вогневі групи намагалися збивати добрі дрони, але нічого не вийшло, у місті відчувається запах гару», — йдеться у повідомленні.

Також очевидці повідомляють, що після вибухів у Ялті було видно яскраву заграву, ймовірно, в районі пагорба Дарсан.

Крім того, за інформацією місцевих жителів, після кількох вибухів в Алушті зникло електропостачання.

Раніше повідомлялося, що жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

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Ми раніше інформували, що Українська армія свідомо уникає фатальних ударів по Кримському мосту, щоб створити нестерпні умови тотальної ізоляції півострова та змусити російських колаборантів самостійно тікати на територію РФ.

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