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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
17
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1 хв

У Криму вночі прогриміли вибухи: у частині півострова зникло світло (відео)

Вибухи та роботу російської ППО було чути у Феодосії, Ялті, Алушті та інших районах окупованого півострова.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибухи у Криму

Вибухи у Криму / © Фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 22 липня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів.

За їхніми словами, вибухи та роботу російської ППО було чути у Феодосії, Ялті, Алушті та інших районах окупованого півострова.

«У Феодосії мобільні вогневі групи намагалися збивати добрі дрони, але нічого не вийшло, у місті відчувається запах гару», — йдеться у повідомленні.

Також очевидці повідомляють, що після вибухів у Ялті було видно яскраву заграву, ймовірно, в районі пагорба Дарсан.

Крім того, за інформацією місцевих жителів, після кількох вибухів в Алушті зникло електропостачання.

Раніше повідомлялося, що жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

Ми раніше інформували, що Українська армія свідомо уникає фатальних ударів по Кримському мосту, щоб створити нестерпні умови тотальної ізоляції півострова та змусити російських колаборантів самостійно тікати на територію РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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