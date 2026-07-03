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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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У Криму вночі пролунала серія вибухів: під ударом могли опинитися військові аеродроми та електропідстанція

У ніч проти 3 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали численні вибухи та стрілянина одразу в кількох районах — повідомляють про атаку дронів поблизу військових аеродромів у Качі, Саках, Гвардійському, а також ймовірне ураження великої електропідстанції.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Крим

Крим / © Жовта стрічка

У тимчасово окупованому Криму вночі 3 липня зафіксували серію вибухів і роботу протиповітряної оборони РФ одразу в кількох районах півострова.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

За повідомленнями місцевих жителів, приблизно від 03:00 до 04:15 вибухи та стрілянина лунали в районі аеродромів «Гвардійське», «Кача» та «Саки» у Новофедорівці. Також гучні вибухи чули у Бахчисарайському, Сакському та Сімферопольському районах.

Окрім цього, мешканці повідомили про стрілянину та вибухи біля мису Фіолент у Севастополі, куди, за їхніми словами, рухалася нова група безпілотників.

У місті Старий Крим та прилеглих селах після вибухів зникло електропостачання. За попередньою інформацією, удар міг бути завданий по великій вузловій електропідстанції 220/35 кВ «Мар’янівка» у Красногвардійському районі.

Над селом Мар’янівка очевидці помітили густий чорний дим. Зазначається, що ця електропідстанція вже раніше потрапляла під атаку.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, в ніч проти 28 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Атаковано Сакську ТЕЦ, розташовану біля міста Саки. У районі об’єкта протягом години пролунали 16 вибухів, після чого місцеві жителі помітили заграву та дим.

Після «прильотів» на енергооб’єкті виникла пожежа. Займання сталося в районі резервуарів з паливом.

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