У Криму вночі пролунала серія вибухів: у Феодосії зникло світло, в Армянську спалахнула пожежа

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 червня в тимчасово окупованому Криму знову було неспокійно. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів і очевидців, вибухи та стрілянина пролунали одразу у кількох районах півострова.

Зокрема, потужні вибухи чули у Феодосії. Після одного з них, за словами місцевих жителів, у частині міста зникло електропостачання.

Також вибухи лунали в Армянську. Російські військові, за повідомленнями очевидців, намагалися збивати безпілотники. Після цього у районі залізничного вокзалу спалахнула пожежа.

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Крім того, про два гучні вибухи повідомляють жителі Сімферопольського району.

Офіційна окупаційна влада Криму наразі не коментувала наслідки нічної атаки. Останніми тижнями на півострові дедалі частіше фіксують удари по військовій та логістичній інфраструктурі РФ.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму запровадили графіки відключення світла.

Також ми писали, що комбінована атака на нафтобази, енергосистему та пороми в Керченській протоці спровокувала паніку серед окупантів, змусивши сім’ї російських військових терміново втекти з півострова.

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