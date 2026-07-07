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За даними моніторингових каналів, система NASA FIRMS зафіксувала пожежі одразу в кількох районах тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, осередки займання виявили на території підстанції 110 кВ «Саки», а також, ймовірно, поблизу залізничної станції. Ще одна пожежа зафіксована в районі підстанції 330 кВ «Західно-Кримська», яка, за попередніми повідомленнями, могла знову опинитися під атакою. Крім того, займання виявили неподалік відомої позиції російського зенітного ракетного комплексу С-400.

Також повідомляється про пожежу в акваторії на північ від Керчі. Моніторингові канали припускають, що під ударом могло опинитися судно, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Окрім цього, за інформацією моніторингових ресурсів, атаки зазнала автозаправна станція в тимчасово окупованому Мелітополі. Дані про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі відсутні.

Офіційних заяв російської окупаційної влади щодо причин виникнення пожеж і наслідків можливих ударів на момент публікації не було.

Раніше ми повідомляли, що у червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши рекорд за ефективністю бойової роботи. Основний акцент був на знищенні логістики противника: складів, транспорту та маршрутів постачання. За місяць українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських окупантів. Також у червні зафіксовано рекордну кількість ураженої артилерії, перехоплено 49 575 ворожих дронів і встановлено найвищий показник зі знищення автомобільної та мототехніки РФ.

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