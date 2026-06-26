У Криму запровадили режим надзвичайної ситуації

Окупована Ялта / © Pixabay

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В окупованому Криму російська «влада» запровадила режим надзвичайної ситуації. Загарбники пояснили це рішення потребою в оперативному врегулюванні економічних питань.

Про це повідомив гауляйтер Сергій Аксьонов.

«Спільно з губернатором міста Севастополя Михайлом Володимировичем Розвожаєвим ухвалено рішення про підписання указів про запровадження в Республіці Крим та Севастополі режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру», — написав гауляйтер у Мережі.

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Таке рішення Аксьонов загадково пояснив необхідністю «упорядкування питань економічного характеру». Він стверджує, що правовий режим НС дозволяє дуже оперативно вирішувати завдання з організації стабільного функціонування всіх сфер, яких залежить життєзабезпечення людей.

Яка ситуація у Криму зараз — останні новини

Через масову втечу з Криму 26 червня на Керченському мосту утворилися 15-кілометрові затори: перед пунктами огляду застрягли майже 2000 авто, час очікування сягає п’яти годин. Рух мостом періодично перекривають, а водіям нагадують про ліміти на перевезення рідин.

Цього ж дня стало відомо, що СБУ успішно атакувала дронами російські військові об’єкти в окупованій Керчі: на суднобудівному заводі «Затока» спалахнули пожежі на двох кабельних кораблях «Волга» і «Вятка» та поромі «Петропавловск», а також було знищено радіолокаційну станцію комплексу С-400, що прикривав протоку.

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