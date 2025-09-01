У Криму знайшли звалище російської техніки, яка гниє просто неба (фото)

Російська техніка під окупованим Севастополем / © Telegram / Рух "АТЕШ"

В окупованому Криму партизани зняли на фото звалище російської військової техніки зі складу Чорноморського флоту, яка гниє посеред поля під Севастополем.

Про це повідомив рух «Атеш».

Агенти «Атеш» виявили у Криму військово-технічну стоянку Чорноморського флоту Росії. Майже вся ворожа військова техніка застаріла, занедбана та є нерухомою.

«Багато машин явно давно виведені з ладу та стоять у відкритому полі без належної охорони», — зазначили партизани.

За оцінками «Атеш», цей факт вказує на те, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем із ремонтом та постачанням. А рівень оперативної мобільності та боєздатності ворожого флоту є критично низьким.

ЧФ Росії використовує стару техніку як резерв у намаганнях зберегти хоч якісь можливості. Однак, це лише показує повне виснаження ресурсів ворога та слабкість його військової машини.

Російська техніка під окупованим Севастополем / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська техніка під окупованим Севастополем / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська техніка під окупованим Севастополем / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, 31 серпня українські ракети «Нептун» та безпілотники атакували ворожі об’єкти у Криму. У Сімферополі було знищено російські вертольоти Мі-8 і Мі-24, а біля Волошино пошкоджено шість катерів.

До слова, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України інформували, що Росія масово розконсервовує застарілі танки типу Т-62 через втрати на фронті і нестачу сучасної техніки.