У Криму знищили російський багатоцільовий винищувач: подробиці від ГУР

“Примари” ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму / © ГУР Міноборони

Сьогодні, 4 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України «Примари» здійснив успішну операцію, уразивши одразу дві важливі військові цілі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Як повідомили в ГУР МО України, ціллю став російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, який знаходився на військовому аеродромі «Кача».

«У цю ж ніч під удар „Примар“ потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс „Іртиш“ поблизу тимчасово окупованого Сімферополя», — зазначчили в ГУР.

Також додали, що ця операція є частиною системної роботи спецпідрозділів ГУР, спрямованої на послаблення протиповітряної оборони російських військ на півострові. Українські розвідники регулярно знищують радари та зенітні комплекси, а нинішня атака також включає ураження винищувальної авіації Збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, в Оренбурзькій області РФ, поблизу міста Ясне, 28 листопада сталася аварія під час запуску ракети. За кілька секунд після старту вона різко втратила тягу, впала та вибухнула, утворивши в небі характерну фіолетову хмару.